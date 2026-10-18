BSP को बेचने की चर्चा के बीच इस्पात मंत्रालय का बड़ा अपडेट, भिलाई स्टील प्लांट पर ट्वीट कर दिया स्पष्टीकरण

इस्पात मंत्रालय का बड़ा अपडेट (Photo Source- Patrika Create)
BREAKING: छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट (BSP) को बेचे जाने की अटकलों के बीच इस्पात मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है। मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट कर उन खबरों में किए गए दावों को गलत बताया है, जिनमें भिलाई स्टील प्लांट की बिक्री की आशंका जताई गई थी। इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। भिलाई नगर के विधायक रिकेश सेन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से बिक्री संबंधी दावों के प्रमाण पेश करने की मांग की है।
भिलाई स्टील प्लांट की बिक्री को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच इस्पात मंत्रालय ने अपने आधिकारिक X हैंडल से स्पष्टीकरण जारी किया। मंत्रालय ने कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की कतरनें साझा करते हुए कहा कि भिलाई स्टील प्लांट को बेचे जाने का दावा गलत है। मंत्रालय के इस बयान के बाद प्लांट की बिक्री को लेकर चल रही अटकलों पर आधिकारिक पक्ष सामने आया है। हालांकि, इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। ऐसे में मंत्रालय के स्पष्टीकरण को इस पूरे विवाद में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भिलाई स्टील प्लांट देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में शामिल है। यह संयंत्र भिलाई की औद्योगिक पहचान और स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्लांट के निजीकरण या बिक्री को लेकर किसी भी तरह की चर्चा से कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों और स्थानीय लोगों के बीच चिंता पैदा हो सकती है। इसी पृष्ठभूमि में भिलाई स्टील प्लांट को बेचे जाने की आशंका से जुड़ी खबरें सामने आने के बाद मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। विपक्षी नेताओं की ओर से इस संबंध में आशंकाएं और आरोप जताए जाने के बीच इस्पात मंत्रालय ने बिक्री के दावे को गलत बताया है।
भिलाई नगर के विधायक रिकेश सेन ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर भिलाई स्टील प्लांट की बिक्री को लेकर फैल रही चर्चाओं पर आपत्ति जताई। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक देवेंद्र यादव को संबोधित करते हुए कहा कि यदि प्लांट को अडानी समूह द्वारा खरीदे जाने का दावा किया जा रहा है, तो उसके प्रमाण सामने लाए जाएं।
रिकेश सेन ने अपने बयान में कहा कि भिलाई स्टील प्लांट शहर के मान-सम्मान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे किसी भी तरह का बयान देने से पहले तथ्यों और प्रमाणों को सामने रखें। विधायक ने यह भी कहा कि भिलाई स्टील प्लांट को विकसित करने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने राजनीतिक विवाद में भिलाई को घसीटने पर आपत्ति जताई।
रिकेश सेन ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि भिलाई स्टील प्लांट यदि कभी निजी क्षेत्र में जाता है, तो वह सबसे पहले इसके विरोध में धरने पर बैठेंगे। उन्होंने प्लांट के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि BSP से ही भिलाई की पहचान और प्रतिष्ठा जुड़ी है। उनकी इस प्रतिक्रिया के बाद भिलाई स्टील प्लांट की बिक्री का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। एक ओर इस्पात मंत्रालय ने बिक्री के दावे को गलत बताया है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय राजनीति में इस विषय को लेकर बयानबाजी जारी है।
भिलाई स्टील प्लांट केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक विकास का भी महत्वपूर्ण आधार है। संयंत्र से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। इसके अलावा स्थानीय कारोबार और विभिन्न सहायक उद्योगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे में प्लांट की बिक्री या निजीकरण से जुड़ी किसी भी खबर पर लोगों की नजर रहती है। इस्पात मंत्रालय के ताजा स्पष्टीकरण ने फिलहाल बिक्री संबंधी दावों पर सरकार का आधिकारिक पक्ष सामने रखा है।
भिलाई स्टील प्लांट की बिक्री को लेकर उठी चर्चाओं के बीच इस्पात मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्लांट को बेचे जाने का दावा गलत है। विधायक रिकेश सेन ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संबंधित नेताओं से प्रमाण प्रस्तुत करने की मांग की है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मंत्रालय के आधिकारिक बयान में बिक्री के दावे को खारिज किया गया है। इसलिए बिक्री को तय या घोषित प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। इस मामले में आगे कोई आधिकारिक निर्णय या नई जानकारी सामने आती है, तो उससे स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग