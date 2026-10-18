BSP को बेचने की चर्चा के बीच इस्पात मंत्रालय का बड़ा अपडेट, भिलाई स्टील प्लांट पर ट्वीट कर दिया स्पष्टीकरण

भिलाई स्टील प्लांट देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में शामिल है। यह संयंत्र भिलाई की औद्योगिक पहचान और स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्लांट के निजीकरण या बिक्री को लेकर किसी भी तरह की चर्चा से कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों और स्थानीय लोगों के बीच चिंता पैदा हो सकती है। इसी पृष्ठभूमि में भिलाई स्टील प्लांट को बेचे जाने की आशंका से जुड़ी खबरें सामने आने के बाद मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। विपक्षी नेताओं की ओर से इस संबंध में आशंकाएं और आरोप जताए जाने के बीच इस्पात मंत्रालय ने बिक्री के दावे को गलत बताया है।