Bhilai News: विधानसभा में गूंजा विधायक रिकेश सेन की सुरक्षा का मुद्दा, सरकार ने दिया यह जवाब

शून्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस गंभीर मामले पर उन्होंने पहले भी गृहमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं आया है। विपक्षी विधायकों ने इसे गंभीर विषय बताते हुए सरकार से जवाब देने की मांग की। मामले में भाजपा विधायक रिकेश सेन ने कहा कि पिछले दो वर्षों से उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर राजनीतिक जीवन खत्म करने की साजिश रची जा रही है।