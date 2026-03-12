Bhilai News: राइस मिल में लगी भीषण आग, पांच घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

Bhilai News: उतई थाना क्षेत्र स्थित राम जानकी राइस मिल में बुधवार शाम अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दुर्ग अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है।