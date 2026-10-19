IAS सुबोध कुमार सिंह के नाम से फर्जी Facebook ID, रायपुर में शेयर ट्रेडिंग में 88 लाख की ठगी

Raipur Cyber Crime: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में उत्तर प्रदेश से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी पर वरिष्ठ IAS अधिकारी सुबोध कुमार सिंह के नाम से फर्जी Facebook ID बनाने का आरोप है, जबकि दूसरे आरोपी को शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का लालच देकर 88 लाख रुपये की कथित ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, शेयर ट्रेडिंग से जुड़े मामले में इस्तेमाल बैंक खाते के खिलाफ देश के 11 थानों और साइबर सेल में शिकायतें दर्ज होने की जानकारी मिली है।