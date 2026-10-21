धमतरी में हनुमान की पूंछ में लगी आग, देखते ही देखते रामलीला कर रहे 3 लोग झुलसे, VIDEO आया सामने

धमतरी में रामलीला के दौरान बड़ा हादसा (Photo Source- Patrika)
Dhamtari Ramleela Accident: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में दशहरा उत्सव के दौरान रामलीला मंचन में बड़ा हादसा हो गया। नगरी क्षेत्र के छिपली गांव में रावण दहन के दौरान आग का प्रदर्शन करते समय अचानक लपटें भड़क उठीं। इसकी चपेट में हनुमान का किरदार निभा रहे युवक समेत तीन लोग आ गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें हेमंत ध्रुव की हालत गंभीर बताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, दशहरा के अवसर पर धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र के छिपली गांव में रामलीला मंचन का आयोजन किया गया था। इस दौरान रावण दहन के साथ आग का प्रदर्शन भी किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि कुछ लोग फ्लेमेबल स्प्रे का इस्तेमाल कर आग का प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान स्प्रे से निकली आग अचानक भड़क गई और पास में मौजूद रामलीला के कलाकार इसकी चपेट में आ गए। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते तीन लोग झुलस गए। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और लोग घायलों को बचाने के लिए दौड़ पड़े।
इस हादसे में हनुमान का किरदार निभा रहे हेमंत ध्रुव भी आग की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर है। उन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल नगरी में भर्ती कराया गया है। हादसे में झुलसे दो अन्य लोगों का भी इलाज कराया जा रहा है। दशहरा जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के दौरान हुए इस हादसे से कार्यक्रम में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। फिलहाल घायलों की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रावण दहन के दौरान फ्लेमेबल स्प्रे से आग का प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान आग अनियंत्रित होकर रामलीला के कलाकारों तक पहुंच गई। ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल करते समय आग के तेजी से फैलने का खतरा बना रहता है। ऐसे में थोड़ी सी चूक भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। हालांकि, घटना के सटीक कारणों और परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
हादसे का वीडियो भी सामने आने की जानकारी है। वीडियो में आग की लपटों के बीच लोगों को खुद को बचाने की कोशिश करते देखा जा सकता है। आग भड़कते ही मौके पर मौजूद लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। दशहरा उत्सव के दौरान हुए इस हादसे ने सार्वजनिक आयोजनों में आग से सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे आयोजनों में ज्वलनशील स्प्रे और अन्य आग पकड़ने वाली सामग्री का इस्तेमाल बेहद सावधानी से किया जाना जरूरी है, ताकि कलाकारों और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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