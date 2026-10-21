धमतरी में हनुमान की पूंछ में लगी आग, देखते ही देखते रामलीला कर रहे 3 लोग झुलसे, VIDEO आया सामने

जानकारी के मुताबिक, दशहरा के अवसर पर धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र के छिपली गांव में रामलीला मंचन का आयोजन किया गया था। इस दौरान रावण दहन के साथ आग का प्रदर्शन भी किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि कुछ लोग फ्लेमेबल स्प्रे का इस्तेमाल कर आग का प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान स्प्रे से निकली आग अचानक भड़क गई और पास में मौजूद रामलीला के कलाकार इसकी चपेट में आ गए। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते तीन लोग झुलस गए। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और लोग घायलों को बचाने के लिए दौड़ पड़े।