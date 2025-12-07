अब न केंद्र जाना, न लंबी कतारें… घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड, आधार-OTP से पूरी होगी प्रक्रिया, जानें…

पात्रता की पुष्टि होने के बाद लाभार्थी को मोबाइल ऐप में लॉग इन कर अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। आधार से लिंक मोबाइल पर आने वाले ओटीपी को भरते ही पहचान सत्यापित हो जाती है। इसके बाद मोबाइल कैमरे से लाभार्थी की तुरंत फोटो ली जाती है और कुछ ही सेकंड में आयुष्मान कार्ड तैयार होकर जनरेट हो जाता है। लाभार्थी इस कार्ड को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सुरक्षित रख सकता है, जिसे किसी भी अधिकृत अस्पताल में दिखाकर निःशुल्क उपचार का लाभ लिया जा सकता है।