10 अस्पतालों पर गिरी गाज! आयुष्मान योजना में गड़बड़ी, तीन माह से एक साल तक ब्लैकलिस्ट…

10 अस्पतालों पर गिरी गाज! आयुष्मान योजना में गड़बड़ी(photo-patrika)
Ayushman Bharat Scheme: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत योजना में अनियमितता बरते जाने पर 10 निजी अस्पतालों को तीन माह से एक साल के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। इसमें 8 रायपुर व दो बलौदाबाजार जिले के अस्पताल हैं। ब्लैकलिस्टेड अवधि में ये अस्पताल मरीजों का कैशलेस इलाज नहीं कर पाएंगे।
आरोग्यम अस्पताल सिमगा व ओमकार अस्पताल बलौदाबाजार को तीन-तीन माह के लिए ब्लैकलिस्टेड किया गया है। दोनों अस्पतालों की जांच के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को गंभीर अनियमितताएं मिली थीं। इसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर स्टेट नोडल एजेंसी को अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी।
रायपुर के श्री गोविंद हॉस्पिटल मिलेनियम प्लाजा रोड को एक साल के लिए योजना से बाहर किया गया है। वरदान हॉस्पिटल शंकर नगर, जैन अस्पताल देवेंद्र नगर, जौहरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ढेबर सिटी रोड, न्यू रायपुरा हॉस्पिटल महादेव घाट रोड, सौभाग्य हॉस्पिटल खमतराई, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल उरकुरा, लक्ष्मी हॉस्पिटल एंड मेटरनिटी होम आरंग और शिवम हॉस्पिटल कुशालपुर का योजना के तहत तीन-तीन माह के लिए एग्रीमेंट रद्द किया गया है।
मरीजों ने निजी अस्पतालों के खिलाफ अतिरिक्त पैसे लेने की भी शिकायत की थी। यही नहीं इलाज की जरूरी सुविधा न होते हुए भी पैकेज ब्लॉक करने की गंभीर शिकायतें टीम को मिलती रही हैं।
