10 अस्पतालों पर गिरी गाज! आयुष्मान योजना में गड़बड़ी, तीन माह से एक साल तक ब्लैकलिस्ट…

रायपुर के श्री गोविंद हॉस्पिटल मिलेनियम प्लाजा रोड को एक साल के लिए योजना से बाहर किया गया है। वरदान हॉस्पिटल शंकर नगर, जैन अस्पताल देवेंद्र नगर, जौहरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ढेबर सिटी रोड, न्यू रायपुरा हॉस्पिटल महादेव घाट रोड, सौभाग्य हॉस्पिटल खमतराई, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल उरकुरा, लक्ष्मी हॉस्पिटल एंड मेटरनिटी होम आरंग और शिवम हॉस्पिटल कुशालपुर का योजना के तहत तीन-तीन माह के लिए एग्रीमेंट रद्द किया गया है।