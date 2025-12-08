जमीन की कीमतों में भारी उछाल! 500% तक बढ़ी गाइडलाइन दरें, CM साय बोले- जनता को परेशानी नहीं होने देंगे…

विपक्षी दल रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं और गाइडलाइन दरों को तात्कालिक रूप से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बढ़ते विरोध को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार दरों में संशोधन या आंशिक राहत देने का बड़ा निर्णय ले सकती है। प्रदेशवासियों की नजर अब सरकार के अगले कदम पर टिकी है, जो जमीन बाजार और आर्थिक गतिविधियों पर व्यापक असर डाल सकता है।