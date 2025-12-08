जमीन की कीमतों में भारी उछाल! 500% तक बढ़ी गाइडलाइन दरें, CM साय बोले- जनता को परेशानी नहीं होने देंगे...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ में जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए जारी नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों में भारी बढ़ोतरी के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। कई जिलों में गाइडलाइन दरें 100 प्रतिशत तक तो कुछ इलाकों में यह बढ़ोतरी 500 प्रतिशत तक दर्ज की गई है। अचानक हुई इस वृद्धि ने आम जनता, किसानों, व्यापारियों से लेकर राजनीतिक दलों तक में असंतोष पैदा कर दिया है।
तेजी से बढ़ते विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले पर संज्ञान लिया। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि सरकार जनता की परेशानी कम करने के लिए हर विकल्प पर विचार करेगी। आवश्यकता हुई तो गाइडलाइन दरों में संशोधन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री साय के अनुसार, वर्ष 2017 के बाद गाइडलाइन दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया था, जबकि नियम के अनुसार इन दरों की हर साल समीक्षा होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन से राजस्व बढ़ने और भूमि के वास्तविक मूल्यांकन जैसे सकारात्मक पहलू भी हैं, मगर ये लाभ अभी जनता तक नहीं पहुंच पाए हैं।
राज्यभर में नई गाइडलाइन के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। कई स्थानों पर व्यापारी संगठनों और किसान समूहों ने बैठकें कर सरकार से दरों में कमी की मांग उठाई। विपक्ष ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बताते हुए सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चेताया कि बढ़ी हुई दरें अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी।
विपक्षी दल रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं और गाइडलाइन दरों को तात्कालिक रूप से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बढ़ते विरोध को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार दरों में संशोधन या आंशिक राहत देने का बड़ा निर्णय ले सकती है। प्रदेशवासियों की नजर अब सरकार के अगले कदम पर टिकी है, जो जमीन बाजार और आर्थिक गतिविधियों पर व्यापक असर डाल सकता है।
