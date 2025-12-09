Flight News: अब 8 फ्लाइट रद्द, एयरपोर्ट सूना, टिकट कैंसिल करा रहे यात्री

हैदराबाद हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरलाइंस की तीन उड़ानों में बम की धमकी के बाद रायपुर एयरपोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार से लेकर पार्किंग क्षेत्र में जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही वाहनों की जांच करने के बाद भी यात्रियों और उनके परिजनों को प्रवेश दिया जा रहा है। बता दें कि हैदराबाद एयरपोर्ट के कस्टमर सपोर्ट आईडी पर रविवार को ईमेल भेजकर यह धमकी दी गई। हालांकि जिन फ्लाइटों को बम की धमकी दी गई उन सभी की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इस घटना के बाद से देशभर के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।