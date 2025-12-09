Public News.. थोक से चिल्हर तक कीमतें टूटी : आलू-प्याज में रिकार्ड क्रैश
आलू-प्याज के बंफर उत्पादन के बाद कीमतों में जबरदस्त गिरावट है। थोक के बाद चिल्हर में भी राहत मिली हुई है। बाजार की स्थिति पर गौर करें तो आलू-प्याज की कीमतें थोक में 5 से लेकर 15 रुपये और चिल्हर में क्वालिटी के मुताबिक 15 रुपए से लेकर 25 रुपए तक बनी हुई है। यह केंद्र की रिपोर्ट से भी कम है।
कारोबारियों के मुताबिक आलू-प्याज की नई फसल की खेप भी बाजार में आने लगी है। कीमतों पर गौर करें तो जनवरी महीने में आलू-प्याज की कीमतें थोक में 30 रुपए प्रति किलो थी, वहीं अब यह 15 रुपये से नीचे हैं। जिस तरह उत्पादन की स्थिति है, आलू की कीमतों में सालभर राहत मिल सकती है। बांग्लादेश सहित विदेशों में निर्यात पर सख्ती के बाद लोगों को कीमतों से राहत मिली हुई है।
भनपुरी स्थित आलू-प्याज के सबसे बड़े थोक बाजार में रोजाना 20 से लेकर 25 ट्रकों की आवक हो रही है। थोक व्यापारी संघ भनपुरी के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में 80 प्रतिशत से ज्यादा आवक पं. बंगाल, उत्तरप्रदेश से हो रही है। मध्यप्रदेश से कुछ आवक जारी है। राजधानी के डूमतराई थोक बाजार के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी बड़ी मात्रा में दूसरे राज्यों से सप्लाई जारी है। डिमांड कम और सप्लाई अधिक होने की वजह से भी कीमतों में कमी बनी हुई है।
बाजार की स्थिति पर गौर करें तो आलू-प्याज की कीमतों में गिरावट का असर होटल-रेस्टोरेंट में दिखाई नहीं दे रहा है। यहां सब्जियों, थालियों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है। इधर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट पर गौर करें तो देशभर में नवंबर महीने में घरेलू वेज थाली की कीमतों में 13.4 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक आलू 29 प्रतिशत और प्याज की कीमतें 53 प्रतिशत तक सस्ती हुई है।
