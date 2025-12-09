Public News.. थोक से चिल्हर तक कीमतें टूटी : आलू-प्याज में रिकार्ड क्रैश

भनपुरी स्थित आलू-प्याज के सबसे बड़े थोक बाजार में रोजाना 20 से लेकर 25 ट्रकों की आवक हो रही है। थोक व्यापारी संघ भनपुरी के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में 80 प्रतिशत से ज्यादा आवक पं. बंगाल, उत्तरप्रदेश से हो रही है। मध्यप्रदेश से कुछ आवक जारी है। राजधानी के डूमतराई थोक बाजार के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी बड़ी मात्रा में दूसरे राज्यों से सप्लाई जारी है। डिमांड कम और सप्लाई अधिक होने की वजह से भी कीमतों में कमी बनी हुई है।