नगर भ्रमण के दौरान एसिड अटैक के आरोपियों को पीटने दौड़ी भीड़

दोनों आरोपी करीब तीन महीने से हमले की योजना बना रहे थे। यश ने 26 सितंबर को करण को बालोद बुलाया था। अगले दिन गणेश झांकी के दौरान युवती पर हमला करने की योजना बनाई गई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कारण दोनों सफल नहीं हो सके। इसके बाद 5 अक्टूबर को दोपहर करीब 12.30 बजे युवती आमापारा स्थित लाइब्रेरी से घर लौट रही थी। स्वामी आत्मानंद स्कूल के पास पहले से मौजूद करण ने यश के इशारे पर युवती पर तेजाब फेंक दिया। इसके बाद वह तांदुला बांध की ओर भागा और वहां से लिफ्ट लेकर झलमला व मरकाटोला होते हुए आगे निकल गया। पुलिस ने पीछा करते हुए उसे कोंडागांव क्षेत्र से हिरासत में लिया।