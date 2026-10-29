1 नवंबर की INDIA गठबंधन रैली में 10 लाख लोग आएंगे! पवन खेड़ा ने किया बड़ा दावा



एमएलसी चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री को पोस्ट करने से पहले एक घंटे इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री नतीजों का इंतजार करते, तो उन्हें नागपुर और अपने निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम भी देखने को मिल जाते। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस जीत का जश्न मनाने के बजाय लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र खतरे में है।