Bihar MLC चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार के पास पहुंचे नीरज कुमार, अनंत सिंह पर कार्रवाई को लेकर नया अपडेट

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव जीतने के बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार ने अपनी जीत का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत कुमार को दिया। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस चुनाव में निशांत कुमार ने अहम भूमिका निभाई। नीरज कुमार ने 3N फॉर्मुला भी दिया। उन्होंने कहा कि N फॉर नीतीश कुमार, N फॉर निशांत कुमार और N फॉर नीरज कुमार। उन्होंने कहा कि ये तीनों नाम एक क्रम में आते हैं।