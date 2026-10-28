बिहार MLC चुनाव: ‘N फॉर नीतीश, N फॉर निशांत, N फॉर नीरज’… MLC चुनाव में जीत के बाद नीरज कुमार का बड़ा बयान

नीरज कुमार ने कहा कि यह जीत अपराध के राजनीतिकरण, धनबल और बाहुबल की राजनीति के खिलाफ एक बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी के भीतर और बाहर रहकर लड़ाई लड़ रहे थे, राजनीति में ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखते हैं। मतदाताओं ने उन सबको इस चुनाव में करारा जवाब दिया है। जाहिर है कि विधान परिषद चुनावों के इन परिणामों ने बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर जेडीयू के पक्ष में माहौल का दावा मजबूत कर दिया है, वहीं विरोधियों को भी कड़ा संदेश दे दिया है।

