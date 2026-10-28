‘राहुल जी, हर जगह भूत देखना बंद करिए’-टाटा विवाद पर राहुल गांधी को निर्मला सीतारमण का जवाब

वित्त मंत्री ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों, नेताओं, सरकारों और संस्थाओं की समान जिम्मेदारी है कि वे हमारे उद्योग का समर्थन करें, किसानों को मजबूत करें और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करें। इसलिए संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए आधारहीन आरोप लगाने के बजाय रचनात्मक रूप से जुड़ना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करता है और हमारे माननीय न्यायालय इसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इतिहास गवाह है कि आपने, आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के प्रधानमंत्रियों ने किस घटिया तरीके से न्यायपालिका का अपमान किया है। इसलिए राहुल जी, हर जगह भूत देखना बंद करिए।