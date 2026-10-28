दिवाली से पहले कैबिनेट के 4 बड़े फैसले, विकसित ग्राम स्वराज योजना के लिए 7,395 करोड़

Cabinet Decisions: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि केंद्रीय कैबिनेट ने चार अहम फैसलों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इनमें से दो फैसले देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी मजबूत करेंगे, रोजगार पैदा करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा तीसरा फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में कैपेसिटी बिल्डिंग और स्थानीय योजना, स्थानीय समस्याओं और स्थानीय संसाधनों के आधार पर विकास को बढ़ावा देने से जुड़ा है। चौथा फैसला केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ा है।