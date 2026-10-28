MLC चुनाव के नतीजों पर PM मोदी का तंज, बोले- अंदाजा लगाइए कांग्रेस को कितनी सीटें मिलीं?

Legislative Council Elections
Modi on Congress: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक (28 एमएलसी सीटों) के चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) के जरिए तंज कसा है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि ये 28 एमएलसी चुनाव बैलेट पेपर (मतपत्र) के जरिए कराए गए थे।
उन्होंने लिखा, "अंदाजा लगाइए, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं?" और बताया कि इन चुनावों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और उसे एक भी सीट नहीं मिली।
पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि, ये 28 एमएलसी चुनाव बैलेट पेपर (मतपत्र) के जरिए कराए गए थे। उन्होंने लिखा, "अंदाजा लगाइए, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं?" और बताया कि इन चुनावों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और उसे एक भी सीट नहीं मिली।
पीएम मोदी के इस तंज को विपक्ष की उस मांग से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें लगातार ईवीएम (EVM) की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जाती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैलेट पेपर का जिक्र कर यह संकेत दिया कि मतपत्र से हुए चुनाव में भी कांग्रेस अपनी जगह नहीं बना सकी।
पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। चार बड़े राज्यों में 28 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस का खाता न खुलना विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के सवाल, "अंदाजा लगाइए, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं?", ने इस मुद्दे को और धार दे दी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस तंज पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस पर कोई नया रुख सामने आता है।
चुनाव नतीजों की बात करें तो कर्नाटक की चारों सीटों पर भाजपा-जेडीएस गठबंधन ने जीत दर्ज की। वहीं, उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी को सीटें मिलीं। बिहार में भी विभिन्न दलों के साथ जन सुराज पार्टी ने सीटें जीती हैं। इन नतीजों में कांग्रेस के हाथ कोई सीट नहीं लगी। कांग्रेस इन राज्यों के चुनावों में खाता भी नहीं खोल सकी।
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