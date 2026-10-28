MLC चुनाव के नतीजों पर PM मोदी का तंज, बोले- अंदाजा लगाइए कांग्रेस को कितनी सीटें मिलीं?

पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। चार बड़े राज्यों में 28 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस का खाता न खुलना विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के सवाल, "अंदाजा लगाइए, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं?", ने इस मुद्दे को और धार दे दी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस तंज पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस पर कोई नया रुख सामने आता है।