Rahul Gandhi Rally Delhi: दिवाली की खरीदारी के बीच रैली की तारीख बदलने की मांग, सोनिया गांधी को व्यापारियों ने लिखी चिट्ठी

Delhi Markets Diwali Shopping: दिवाली करीब आते ही दिल्ली के बाजारों में फिर जोश लौट आया है। लोग खरीदारी में जुटे हैं, दुकानों पर भीड़ है, और कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन, इस सबके बीच एक राजनीतिक रैली ने व्यापारियों की टेंशन बढ़ा दी है। उन्हें डर है कि रैली के चलते भारी भीड़, ट्रैफिक जाम और सख्त ट्रैफिक नियमों से उनका सारा त्योहारी कारोबार गड़बड़ा सकता है। इसी वजह से तमाम व्यापारिक संगठनों ने कांग्रेस पार्टी से अपील की है कि रैली की तारीख आगे बढ़ा दें। अब देखना है, इतना बड़ा त्योहार और सियासत दोनों के बीच तालमेल कैसे बनेगा?