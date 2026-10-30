IDBI बैंक के निजीकरण पर बरसे राहुल गांधी, बोले- कनाडाई कंपनी को बेच रही सरकार, खत्म हो जाएगा आरक्षण

Rahul Gandhi on IDBI Bank Sale: आईडीबीआई (IDBI) बैंक के निजीकरण और हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एतराज जताया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के समय में देश के उद्योगों को खड़ा करने के लिए आईडीबीआई जैसे संस्थान बने थे, लेकिन मौजूदा सरकार में पहले बोली देखी जाती है और फिर दाम तय किया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में बैंक बनते थे और मोदी के दौर में बिकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों को एक पत्र लिखकर उनकी मांगों का समर्थन करने का ऐलान किया है।