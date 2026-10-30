9.30 बजे सुबह इंदिरा की हत्या, शाम 6.45 बजे राजीव बने पीएम, जानिए नौ घंटे की पूरी कहानी

वहां पहले से मौजूद प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीसी अलेक्जंडर ने प्रणब मुखर्जी को देखा तो उन्हें बाहर ले गए और बताया कि यहां मौजूद सभी लोगों की राय है कि राजीव को तुरंत प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई जाए। मुखर्जी ने बताया कि विमान में मौजूद सारे नेताओं की भी यही राय थी। इसके बाद अलेक्जंडर ने प्रणब मुखर्जी से कहा कि वे कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) का नेता चुने जाने जैसी आगे की प्रक्रिया करवाने में मदद करें। मुखर्जी ने सुझाव दिया कि इतना वक्त नहीं है कि सीपीपी की बैठक बुलाई जा सके। पार्टी में निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी इकाई संसदीय बोर्ड (सीपीबी) है। सीपीबी निर्णय ले लेगी, जिसे बाद में सीपीपी से मंजूर करा लिया जाएगा। वहां मौजूद सभी नेताओं ने इस पर हामी भरी। इस बीच राजीव की भी सहमति ले ली गई थी।