यमुना में डुबकी लगाने वाले मनोज तिवारी को किरेन रिजिजू की चुनौती, बोले- आइए करते हैं स्विमिंग कॉम्पिटिशन

यमुना में डुबकी लगाने के बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों को साफ यमुना उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है और यहां हुए काम की सराहना की जानी चाहिए। तिवारी ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल को भी बताएंगे कि यह सफाई का संकेत है। उन्होंने यह भी कहा कि पानी में मगरमच्छ हो सकते हैं, लेकिन मगरमच्छ साफ पानी में ही आते हैं। सांसद ने स्पष्ट किया कि यमुना में उतरने का उनका मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि लोगों तक सफाई का संदेश पहुंचाना था।