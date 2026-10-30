सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने पर अनंत सिंह बोले-सरेंडर करूंगा, नीरज कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

MLA Anant Singh (Photo-ANI)
Anant Singh Bail Cancelled : पटना। दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सरेंडर करेंगे। साथ ही भरोसा जताया कि उन्हें दोबारा जमानत मिल जाएगी। अनंत सिंह ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
साथ ही अनंत सिंह ने नवनिर्वाचित जदयू एमएलसी नीरज कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में उनका नाम नीरज कुमार ने ही शामिल करवाया था। अनंत सिंह ने कहा कि जब वह जमानत पर जेल से बाहर थे और करीब छह महीने बीत चुके थे, तब नीरज कुमार इस मामले को लेकर दिल्ली पहुंचे। उन्हें इसकी जानकारी काफी बाद में मिली।
अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाने से पहले उन्हें कोई नोटिस या अन्य सूचना नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई पर्दे के पीछे की गई। जब उन्हें रिपोर्ट मिली, तब चुनाव चल रहा था। इसके बाद उन्होंने खुलकर नीरज कुमार का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि पार्टी का दावा है कि मैंने उनका विरोध किया, लेकिन यह सच नहीं है। मैंने पार्टी का विरोध नहीं किया, बल्कि नीरज कुमार का विरोध किया था। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस पूरे मामले के पीछे सरकार का हाथ है। यह सब नीरज कुमार की करतूत थी।
अनंत सिंह ने नीरज कुमार पर और भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दुलारचंद यादव की हत्या की साजिश नीरज कुमार ने ही रची थी। उन्होंने कहा कि ताकि इस मामले में उन्हें फंसाकर जेल भेजा गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है। शीर्ष अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग