सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने पर अनंत सिंह बोले-सरेंडर करूंगा, नीरज कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

अनंत सिंह ने नीरज कुमार पर और भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दुलारचंद यादव की हत्या की साजिश नीरज कुमार ने ही रची थी। उन्होंने कहा कि ताकि इस मामले में उन्हें फंसाकर जेल भेजा गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है। शीर्ष अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है।