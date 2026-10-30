Cyclonic Arnab Impact: ओडिशा में भूस्खलन से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 9 महीने का मासूम भी शामिल

Odisha Landslide News: ओडिशा के कंधमाल जिले में भारी बारिश के बीच हुए भूस्खलन ने एक परिवार को उजाड़ दिया। रायकीया ब्लॉक के डांगेसी गांव में हुए इस हादसे में 9 महीने के बच्चे समेत एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बच्चे के माता-पिता भी शामिल हैं। भूस्खलन की चपेट में आने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। टीम ने मलबे में फंसे दो अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। प्रभावित इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी है।