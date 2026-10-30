Ambikapur News: कांग्रेस नेता गुरप्रीत सिंह सिद्धू की हत्या की साजिश! डाक से मिला पत्र, जेल में बंद आरोपी पर शूटरों से साठगांठ का आरोप

अंबिकापुर। कांग्रेस अंबिकापुर मंडल अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह सिद्धू (Congress leader Gurpreet Singh) को जान से मारने की साजिश रचे जाने का आरोप सामने आया है। इस संबंध में उन्हें एक पत्र मिला है, जिसमें जेल में बंद एक आरोपी द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने की बात कही गई है। पत्र मिलने के बाद शुक्रवार को गुरप्रीत सिंह पार्टी के अन्य नेताओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी को पूरे मामले की जानकारी देकर सुरक्षा की मांग की। पत्र में प्रेषक का नाम अंबिकापुर के पर्राडांड़ निवासी शमशेर पिता इम्तियाज है। बता दें कि करीब 2 माह पूर्व गुरप्रीत सिंह के साथ उनके घर के सामने मारपीट की गई थी।