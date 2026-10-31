दूसरे देशों के GPS पर निर्भरता खत्म करने का भारत का सपना, कैसे काम करता है स्वदेशी नाविक सिस्टम?

ISRO: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम 'नाविक' को मजबूत और बहाल करने के लिए कवायद कर रहा है। एनवीएस-03 उपग्रह (सैटेलाइट) के जरिए यह कवायद पूरी हो सकती है। मार्च 2026 में आइआरएनएसएस-1एफ सैटेलाइट की एटॉमिक क्लॉक (परमाणु घड़ी) खराब होने और कुछ अन्य पुराने उपग्रहों में आई तकनीकी या कक्षीय समस्याओं के कारण नाविक प्रणाली की कार्यक्षमता प्रभावित हुई थी। कारगिल युद्ध में अमरीका द्वारा जीपीएस सुविधा देने से मना करने के बाद भारत ने अपनी नेविगेशन प्रणाली विकसित की है। 2,250 करोड़ रुपए - भारत ने इस पूरे सिस्टम को तैयार करने में खर्च किए।