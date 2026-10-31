मेरे लिए तुम ही रह गए हो- संजय गांधी की मौत के बाद राजीव से बोली थीं इंदिरा, जानिए राजनीति में एंट्री की कहानी

1 पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 – 15 अप्रैल 1952 अंतरिम सरकार स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला।

2 पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अप्रैल 1952 – 17 अप्रैल 1957 1ली लोकसभा देश के पहले आम चुनाव (1951-52) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रचंड बहुमत (364 सीटें) मिला।

3 पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 अप्रैल 1957 – 2 अप्रैल 1962 2री लोकसभा दूसरे आम चुनाव (1957) में कांग्रेस पार्टी ने पुनः भारी बहुमत (371 सीटें) हासिल किया।

4 पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अप्रैल 1962 – 27 मई 1964 3री लोकसभा तीसरे आम चुनाव (1962) में भी जीत दर्ज की। 27 मई 1964 को पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ।

5 इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 – 4 मार्च 1967 3री लोकसभा ताशकंद में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद कांग्रेस संसदीय दल द्वारा नेता चुनी गईं।

6 इंदिरा गांधी 4 मार्च 1967 – 15 मार्च 1971 4थी लोकसभा 1967 के चौथे आम चुनाव में पार्टी के बहुमत प्राप्त करने पर पुनः प्रधानमंत्री बनीं।

7 इंदिरा गांधी 15 मार्च 1971 – 24 मार्च 1977 5वीं लोकसभा 1971 के आम चुनाव में "गरीबी हटाओ" के नारे के साथ कांग्रेस (R) ने 352 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया।

8 इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 – 31 अक्टूबर 1984 7वीं लोकसभा जनता पार्टी सरकार के पतन के बाद 1980 के चुनाव में कांग्रेस (I) ने 353 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। 31 अक्टूबर 1984 को पद पर रहते हुए उनकी हत्या हुई।

9 राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 – 31 दिसंबर 1984 7वीं लोकसभा इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद देश में संवैधानिक स्थिरता के लिए राष्ट्रपति ज़ैल सिंह द्वारा नियुक्त किए गए।