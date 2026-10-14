संजय गांधी को तोहफे में मिला विमान उड़ाने की थी जल्दी, हवा में दिखाने लगे कलाबाजियां तो हुआ क्रैश

पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 लोकसभा (फूलपुर / इलाहाबाद पूर्व सह जौनपुर पश्चिम) स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव (1951-52) में उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया और फूलपुर सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वे देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने।

फ़िरोज़ गांधी 1952 लोकसभा (प्रतापगढ़ जिला पश्चिम सह रायबरेली जिला पूर्व) 1951-52 के प्रथम आम चुनाव में प्रतापगढ़-रायबरेली सीट से निर्वाचित हुए। संसद में वे अपनी ही सरकार (नेहरू सरकार) की भ्रष्टाचार नीतियों के खिलाफ प्रखर आवाज़ उठाने के लिए जाने गए।

इंदिरा गांधी 1964 राज्यसभा (उत्तर प्रदेश) लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था। वे पहली बार अगस्त 1964 में राज्यसभा सदस्य चुनकर संसद पहुंचीं। (बाद में 1967 में वे रायबरेली से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतीं)।

संजय गांधी 1980 लोकसभा (अमेठी) 1977 में आपातकाल के बाद वे अमेठी से चुनाव हार गए थे। 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के साथ वे अमेठी सीट से भारी मतों से जीतकर पहली बार संसद पहुंचे।

राजीव गांधी 1981 लोकसभा (अमेठी - उपचुनाव) जून 1980 में भाई संजय गांधी के आकस्मिक विमान हादसे में निधन के बाद खाली हुई अमेठी सीट पर मई 1981 में उपचुनाव हुआ। इंदिरा गांधी के आग्रह पर वे राजनीति में आए और उपचुनाव जीतकर संसद पहुंचे।

मेनका गांधी 1989 लोकसभा (पीलीभीत) 1984 में राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव हारने के बाद, उन्होंने जनता दल के टिकट पर 1989 के आम चुनाव में पीलीभीत से पहली बार जीत हासिल की और वी.पी. सिंह सरकार में मंत्री बनीं।

सोनिया गांधी 1999 लोकसभा (अमेठी एवं बेल्लारी) 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद, उन्होंने 1999 के आम चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ा। वे उत्तर प्रदेश की अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी सीट से एक साथ चुनाव जीतीं (बाद में उन्होंने अमेठी रखी)।

वरुण गांधी 2009 लोकसभा (पीलीभीत) अपनी माँ मेनका गांधी के साथ भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के बाद, 2009 के आम चुनाव में वे पहली बार पीलीभीत सीट से सांसद चुने गए।

राहुल गांधी 2004 लोकसभा (अमेठी) 2004 के आम चुनाव में उन्होंने सक्रिय राजनीति में आधिकारिक प्रवेश किया। अपनी माँ सोनिया गांधी द्वारा अमेठी सीट छोड़ने के बाद, राहुल गांधी अमेठी से पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे।