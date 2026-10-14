CJP को अमरीका से फंडिंग मिलने का आरोप, मैरी मिलबेन ने मोदी के विरोधियों को लेकर कही ये बात

14 अक्टूबर को दिए बयान में 41 साल की मैरी मिलबेन ने कहा कि अब चुप रहने का समय नहीं है। उन्होंने युवाओं से आगे आने और CJP के काम करने के तरीके के खिलाफ आवाज उठाने को कहा। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब दिल्ली में विपक्षी दलों और CJP से जुड़े लोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।