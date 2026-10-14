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CJP को अमरीका से फंडिंग मिलने का आरोप, मैरी मिलबेन ने मोदी के विरोधियों को लेकर कही ये बात

CJP Funding Allegations: अमरीकी गायिका मैरी मिलबेन ने CJP और उसके नेता अभिजीत दीपके को अमरीका से फंडिंग मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि पैसा देने वाले लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं।
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भारत

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Imran Sheikh

Oct 14, 2026

Cockroach Janata Party

CJP नेता अभिजीत दीपके, अमरीकी गायिका मैरी मिलबेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फाइल फोटो-ANI)

Mary Millben: अमरीकी गायिका मैरी मिलबेन ने आरोप लगाया है कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दीपके को अमरीका में रहने वाले ऐसे लोग पैसा दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। मिलबेन ने भारत के युवाओं से CJP के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की अपील भी की है।

14 अक्टूबर को दिए बयान में 41 साल की मैरी मिलबेन ने कहा कि अब चुप रहने का समय नहीं है। उन्होंने युवाओं से आगे आने और CJP के काम करने के तरीके के खिलाफ आवाज उठाने को कहा। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब दिल्ली में विपक्षी दलों और CJP से जुड़े लोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

गायिका मैरी मिलबेन ने क्या आरोप लगाया?

मैरी मिलबेन का दावा है कि CJP और उसके नेता अभिजीत दीपके को अमरीका में रहने वाले ऐसे लोगों से पैसा मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में देश के भविष्य के खिलाफ हैं। उन्होंने CJP के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए भारतीय युवाओं से संगठन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने की अपील की।

मिलबेन ने अपने बयान में CJP के रवैये को देश के लिए नुकसानदायक बताया। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे चुप न रहें और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें।

आखिर दिल्ली में क्यों हो रहा है प्रदर्शन?

दिल्ली में विपक्षी दलों और CJP से जुड़े लोगों का प्रदर्शन मतदाता सूची की जांच और उसमें बदलाव की प्रक्रिया यानी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं। इसी वजह से वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

SIR के तहत मतदाता सूची की जांच की जाती है, ताकि उसमें नाम जोड़ने, हटाने या दूसरी जरूरी गलतियों को ठीक किया जा सके। इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के बीच विवाद है। विपक्षी दल और प्रदर्शनकारी इस पर सवाल उठा रहे हैं।

CJP के रुख पर भी नजर

मैरी मिलबेन के बयान में CJP को अमरीका से पैसा मिलने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने खास तौर पर अभिजीत दीपके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों का जिक्र किया है। अब इस बयान पर CJP और अभिजीत दीपके का रुख अहम होगा।

इस बीच, दिल्ली में SIR को लेकर विरोध-प्रदर्शन जारी है। एक तरफ प्रदर्शनकारी चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैरी मिलबेन के बयान ने CJP को मिलने वाली कथित आर्थिक मदद को लेकर चर्चा शुरू कर दी है।

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Updated on:

14 Oct 2026 11:54 am

Published on:

14 Oct 2026 11:54 am

Hindi News / National News / CJP को अमरीका से फंडिंग मिलने का आरोप, मैरी मिलबेन ने मोदी के विरोधियों को लेकर कही ये बात

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