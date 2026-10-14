वैशाली नाव हादसे पर फूटा पप्पू यादव का गुस्सा, बोले- सरकार को कोई मतलब नहीं, विपक्ष भी मर चुका है

पप्पू यादव ने कहा, "सरकार को कोई मतलब है? नावें क्यों डूब रही हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप पदाधिकारियों को दंडित नहीं करते और सही समय पर नावों की व्यवस्था भी नहीं करते।" उन्होंने कहा कि सरकार की आंखों का पानी सूख चुका है और विपक्ष पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है। पप्पू यादव ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जनता ने 30 साल तक चोरों को वोट दिया और अब उन्हें नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपदा और मौत के समय जनता को इस तरह ताने मारे जाने चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार लूट और माफिया राज को चलने देती है और जनता को अपने हाल पर छोड़ देती है।