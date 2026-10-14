ममता बनर्जी पर हमले के दावे पर दिलीप घोष का तंज, बोले- उन्हें पता ही नहीं कब-कहां हमला होता है, आराम करें और जनता की सुनें

Mamata Banerjee alleged attack: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के बाहर चाकू से हमले की कथित कोशिश के बाद सियासी बयानबाजी हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोलकाता पुलिस में दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायत के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए घोष ने कहा कि किसी को नहीं पता कि उन पर कब, कहां या कैसे हमला होता है। कभी वह घर पर गिर जाती हैं, तो कभी दावा करती हैं कि उन्हें धक्का दिया गया। घोष ने कहा कि ममता बनर्जी को आराम करना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जनता असल में क्या चाहती है।