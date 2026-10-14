रूस में जापानी पत्रकार युकी इमाई गिरफ्तार, सैन्य ठिकानों की जासूसी का आरोप, हो सकती है 20 साल की जेल

रूस की जांच एजेंसियों का आरोप है कि पत्रकार ने सखालिन और विवादित कुरील द्वीप समूह के निवासियों से मुलाकात की थी, ताकि यूक्रेन युद्ध के लिए तैनात किए जा रहे सैनिकों और स्वयंसेवकों के बारे में संवेदनशील जानकारी जुटाई जा सके। सखालिन द्वीप और पास के कुरील द्वीप समूह प्रशांत महासागर और ओखोटस्क सागर के बीच एक बहुत ही रणनीतिक जगह पर स्थित हैं। रूस ने वहां नौसैनिक अड्डे और महत्वपूर्ण सैन्य बुनियादी ढांचा बना रखा है। इन चार द्वीपों को लेकर क्षेत्रीय विवाद दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों से ही चला आ रहा है, जिसके कारण आज तक कोई औपचारिक शांति समझौता नहीं हो पाया है।