वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट, लेकिन राज्यों में कैसे बनेगी बात? कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती

Opposition Unity on Vote Chori : नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष की लड़ाई अब सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भले ही इसके आंदोलन को शिवजी की बारात कहते हुए इंडिया गठबंधन की औपचारिक सीमाओं से बाहर के हर किसी दल को शामिल होने की बात कही है, लेकिन राज्यों में कांग्रेस के लिए यह आसान नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर साथ खड़े होने की यह तस्वीर राज्यों की सियासत में आते ही उलझ जाती है। केरल, ओडिशा और पंजाब में विपक्षी दलों के अपने-अपने हित और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जो दल अपने राज्यों में एक-दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, वे वोट चोरी के मुद्दे पर कितनी दूर तक साथ चल पाएंगे?