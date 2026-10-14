जब परमाणु युद्ध से सिर्फ एक कदम दूर थी दुनिया, सोवियत संघ के गुप्त साजिश से हिल गया था अमेरिका

26 अक्टूबर सोवियत संघ के नेता निकिता ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को पहला पत्र भेजा। उन्होंने इस शर्त पर क्यूबा से मिसाइल वापस लेने का प्रस्ताव दिया कि इसके बदले अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण न करने का सार्वजनिक वादा करे। इसके अगले दिन यानी 27 अक्टूबर को निकिता ने दूसरा पत्र कैनेडी को भेजा, जिसमें उन्होंने तुर्किये से न्यूक्लियर मिसाइल हटाने की शर्त जोड़ दी। उसी दिन क्यूबा में एक अमेरिकी U-2 विमान को सोवियत मिसाइल से मार गिराया गया, जिससे तनाव और बढ़ गया, लेकिन कैनेडी प्रशासन ने अंतत: कूटनीतिक रास्ता अपनाया। अमेरिका ने दोनों शर्तें मान ली। क्यूबा पर आक्रमण न करने का औपचारिक वादा किया। साथ ही, गुप्त रूप से तुर्की से जुपिटर मिसाइलें हटाने पर सहमति जताई। इसके बाद 28 अक्टूबर 1962 को ख्रुश्चेव ने रेडियो मॉस्को पर घोषणा की कि सोवियत संघ क्यूबा से मिसाइलें वापस ले लेगा। उन्होंने कहा कि वे “शांति के हित में” यह कदम उठा रहे हैं। 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भी हस्ताक्षर हुए।