JNU की 11 छात्राओं से जुड़े मामले में बढ़ी कांग्रेस सांसद की मुश्किलें, राष्ट्रपति भवन के बाद अब महिला आयोग पहुंचेगी BJP महिला मोर्चा

Congress MP Bimol Akoijam: JNU की 11 छात्राओं से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न के मामले में कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। BJP महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया के. रहाटकर से मुलाकात कर सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। इससे पहले JNU ने 9 अक्टूबर को अकोइजम को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। हालांकि, सांसद ने आरोपों से इनकार करते हुए जांच प्रक्रिया में खामियां होने का दावा किया है।