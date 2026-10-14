CJP नेताओं को जेल भेजने पर भड़के अभिजीत दीपके, PM मोदी से बोले- हिम्मत है तो इमरजेंसी लगाओ

CJP नेता अजिंक्य शिंदे ने कहा कि उनकी टीम जंतर-मंतर पर तिरंगा लेकर पहुंची थी और वहां ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए थे। इसके बाद कार्यकर्ताओं को जेल भेजे जाने की कार्रवाई पर उन्होंने नाराजगी जताई। शिंदे ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल विरोध की आवाज दबाने के लिए कर रही है। उन्होंने बताया कि अशुतोष को उनके जन्मदिन के दिन ही जेल भेज दिया गया। शिंदे के मुताबिक, पांच दिन की हिरासत से संगठन के कार्यकर्ताओं का हौसला कम नहीं हुआ है, बल्कि उनका इरादा और मजबूत हुआ है। उन्होंने दावा किया कि सौरव दास और अशुतोष पूरे आत्मविश्वास के साथ जेल गए और अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।