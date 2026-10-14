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दिल्ली के उधम फिश रेस्टोरेंट में लगी आग, जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदे लोग

Delhi Restaurant Fire: पूर्वी दिल्ली के मौजपुर स्थित उधम फिश रेस्टोरेंट की रसोई में आग लगने से हड़कंप मच गया। धुआं भरने पर पहली मंजिल की खिड़की से कूदे लोग। जानें क्या हैं पूरा मामला...
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नई दिल्ली

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Pratiksha Gupta

Oct 14, 2026

Udham Fish Restaurant Delhi

दिल्ली के रेस्टोरेंट में लगी आग, जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदते लोग (फोटो सोर्स-@Arjun5chaudhary)

Fire Incident: दिल्ली के जाफराबाद-मौजपुर स्थित उधम फिश रेस्टोरेंट में मंगलवार रात आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। रेस्टोरेंट की ऊपरी मंजिल पर धुआं भरने के बाद कुछ महिलाओं और पुरुषों ने जान बचाने के लिए खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की। पुलिस ने बताया कि आग रेस्टोरेंट की रसोई में लगी थी, जिस पर कर्मचारियों ने काबू पा लिया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

मुख्य जाफराबाद रोड पर स्थित है रेस्टोरेंट

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना वेलकम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मौजपुर इलाके की है। 13 अक्टूबर की रात करीब 10:34 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को मुख्य जाफराबाद रोड पर स्थित उधम रेस्टोरेंट (दुकान नंबर 169) में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की एक गाड़ी तुरंत मौके पर रवाना हो गई। जब राहत एवं बचाव दल वहां पहुंचा, तब तक इलाके के लोगों और रेस्टोरेंट में भारी हलचल मच चुकी थी।

किचन में लगी थी आग, कर्मचारियों ने दिखाया साहस

जांच में सामने आया है कि आग की शुरुआत रेस्टोरेंट की किचन से हुई थी। अचानक आग भड़कने के कारण वहां मौजूद लोगों में डर का माहौल बन गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कुछ लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पहली मंजिल की खिड़कियों से नीचे छलांग लगानी पड़ी। हालांकि, राहत की बात यह रही कि रेस्टोरेंट के सतर्क कर्मचारियों और समय पर पहुंचे दमकल कर्मियों की सूझबूझ से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। इस भीषण हादसे के बाद सबसे राहत भरी बात यह है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के हताहत या गंभीर रूप से घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। सभी लोग सुरक्षित हैं।

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Updated on:

14 Oct 2026 07:45 am

Published on:

14 Oct 2026 07:09 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली के उधम फिश रेस्टोरेंट में लगी आग, जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदे लोग

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