दिल्ली के उधम फिश रेस्टोरेंट में लगी आग, जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदे लोग

जांच में सामने आया है कि आग की शुरुआत रेस्टोरेंट की किचन से हुई थी। अचानक आग भड़कने के कारण वहां मौजूद लोगों में डर का माहौल बन गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कुछ लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पहली मंजिल की खिड़कियों से नीचे छलांग लगानी पड़ी। हालांकि, राहत की बात यह रही कि रेस्टोरेंट के सतर्क कर्मचारियों और समय पर पहुंचे दमकल कर्मियों की सूझबूझ से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। इस भीषण हादसे के बाद सबसे राहत भरी बात यह है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के हताहत या गंभीर रूप से घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। सभी लोग सुरक्षित हैं।