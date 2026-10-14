Parvinder Jhotta Murder Case: मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर झोटा की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

Parvinder Jhotta Murder News: पंजाब के मानसा में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर झोटा की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद भी मामला शांत होता नहीं दिख रहा, क्योंकि मृतक के परिजन और समर्थक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। एक फार्मेसी में शुरू हुआ विवाद जानलेवा गोलीबारी में बदल गया था। इस घटना में चार अन्य लोग भी घायल हुए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई गई है।