CJP Leaders Arrested: जंतर-मंतर प्रदर्शन पर फिर कार्रवाई: CJP के तीन नेता गिरफ्तार, आज अदालत में होगी पेशी

Sourav Das, Ashutosh Ranka and Ajinkya Shinde Arrested: नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव एक बार फिर चर्चा में है। पार्टी के तीन प्रमुख नेताओं सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब सबकी नजर 14 अक्टूबर को होने वाली अदालत की पेशी पर टिकी है। इस मामले में बॉन्ड उल्लंघन से लेकर सरकारी काम में बाधा डालने तक के आरोप शामिल हैं।