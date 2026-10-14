जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना अपराध नहीं’, CJP नेताओं को जेल भेजने पर राहुल गांधी ने बताया ‘कायरतापूर्ण कृत्य’

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और अशुतोष रांका ने अपने 12 अन्य साथियों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान वे तिरंगा लेकर जंतर-मंतर परिसर में दाखिल हुए थे। यह घटना दिल्ली पुलिस द्वारा उस नए सर्कुलर के जारी होने के ठीक एक दिन बाद सामने आई, जिसमें लुटियंस दिल्ली स्थित इस प्रसिद्ध स्थल को अधिकृत प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया था।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दास, रांका और संगठन के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे को हिरासत में लिया। बुधवार सुबह इन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से सौरव दास और अशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं, अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया।