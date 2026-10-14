वोट चोरी के खिलाफ आज नहीं तो कल, दो साल बाद भी नहीं रुकेंगे: राहुल

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाने का ऐलान करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों और जरूरत पड़ी तो दो साल बाद भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन का अंतिम लक्ष्य भारत में लोकतंत्र की बहाली है। राहुल ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन संस्थाएं भूमिका निभाएं या नहीं, राजनीतिक और जनता का प्रतिरोध जारी रहेगा।