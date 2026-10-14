कल देश पूछेगा उस वक्त क्या हुआ था, तब सच्चाई कौन बताएगा? नेहा बोरा ने उठाया सवाल

नेहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि जब पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है, तो सिर्फ खबरें प्रभावित नहीं होतीं, बल्कि देश के इतिहास को दर्ज करने का काम भी कमजोर पड़ता है। उनके संदेश का साफ मतलब है कि अगर किसी घटना की रिपोर्टिंग ही नहीं होगी, तो आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में सही जानकारी कैसे मिलेगी?