America First: अमेरिका फर्स्ट पर फिर सवाल! ईरान और क्यूबा को लेकर सीनेटर वैन हॉलन का ट्रंप प्रशासन पर हमला

Iran US conflict: अमेरिकी राजनीति में विदेशों में सैन्य कार्रवाई और घरेलू जरूरतों पर सरकारी खर्च को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस वैन हॉलन ने ईरान और क्यूबा को लेकर अमेरिकी नीति पर तीखी आपत्ति जताते हुए पूछा है कि आखिर ‘America First’ का वादा कहां चला गया। उनका कहना है कि करदाताओं का पैसा विदेशी संघर्षों में लगाने के बजाय अमेरिका के भीतर लोगों की जरूरतों और आर्थिक प्राथमिकताओं पर खर्च किया जाना चाहिए।