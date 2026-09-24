UN में गूंजा भारतीय सैनिकों का मुद्दा! जेलेंस्की बोले- 51 भारतीयों की मौत, पुतिन को अब रोकना जरूरी

जेलेंस्की ने इन 47 देशों के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद की इच्छा जताते हुए कहा कि वे अपने नागरिकों की रक्षा करें और उन्हें रूस के मोर्चे पर जाने से रोकें। उन्होंने कहा कि पुतिन के काम करने के दायरे, उनकी आर्थिक ताकत और युद्ध जारी रखने की क्षमता को सीमित करना ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने बताया कि रूस का तेल उद्योग, जो कभी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक था, अब भारी दबाव में है, और यूक्रेन का लक्ष्य तेल-गैस अवसंरचना नहीं बल्कि रूस की युद्ध-वित्तपोषण क्षमता को कमजोर करना है।