गजा पर UNGA में इजरायल की घेराबंदी, मैक्रों-बर्नहैम ने साधा निशाना; इजरायल का डिजिटल पलटवार

UNGA 2026: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान गजा में जारी हमलों को लेकर इजरायल निशाने पर रहा। पश्चिम एशियाई देशों के अलावा इजरायल के सहयोगी माने जाने वाले यूरोपीय देश भी उसके खिलाफ नजर आए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गजा की स्थिति को वैश्विक समुदाय के लिए शर्मनाक बताते हुए इजरायली नीतियों की आलोचना की। उन्होंनें कहा कि दुनिया अंतरराष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रख कर जंगल के कानून की ओर नहीं लौट सकती। शांति बहाली के दावों को लेकर अमरीका पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि कथित शांति समझौतों के बावजूद गजा में एक भी सुरक्षित मानवीय गलियारा नहीं खुल सका है।