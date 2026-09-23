हूती ठिकानों पर सऊदी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, यमन में कई जगह एयरस्ट्राइक

इसी बीच हूथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनकी सेना ने मोचा बंदरगाह के ऊपर उड़ रहे सऊदी 'विंग लूंग II' सशस्त्र निगरानी ड्रोन को मार गिराया। उन्होंने बताया कि इसके लिए उपयुक्त हथियार का इस्तेमाल किया गया, पर तकनीकी ब्योरा साझा नहीं किया। सऊदी पक्ष की ओर से इस दावे पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।