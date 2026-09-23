ईरान का अमेरिका को 5 दिन का अल्टीमेटम, मोहसिन रेजाई बोले- शर्तें माने बिना न बातचीत होगी, न खुलेगा होर्मुज

Iran-US Conflict: ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (SNSC) के सेक्रेटरी मोहसेन रेजाई ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और बातचीत शुरू करने को लेकर अमेरिका को अल्टीमेटम दिया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन IRIB को दिए एक इंटरव्यू में मोहसेन रेजाई ने साफ किया कि तेहरान ने वॉशिंगटन को अपनी सभी शर्तें मानने के लिए चार से पांच दिन की समय-सीमा दी है। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका इन शर्तों को नहीं मानता, तब तक न तो कोई कूटनीतिक बातचीत होगी और न ही रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य का समुद्री रास्ता फिर से खोला जाएगा।