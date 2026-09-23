23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने बलूचिस्तान में किया 16 आतंकियों का एनकाउंटर

पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने बलूचिस्तान में अलग-अलग सैन्य अभियानों के दौरान 16 आतंकियों को मार गिराया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 23, 2026

Pakistan army

पाकिस्तानी सेना (Photo - ANI)

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद (Terrorism) बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रांतों में बलूचिस्तान (Balochistan) भी शामिल है, जहाँ पाकिस्तानी सेना समय-समय पर सैन्य अभियान चलाकर आतंकियों का खात्मा करती है। प्रांतीय पुलिस भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटती। अब पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने एक बार फिर बलूचिस्तान में आतंकियों का एनकाउंटर किया है।

सुरक्षाबलों ने मार गिराए 16 आतंकी

पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने आज जानकारी दी कि बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षाबलों के अलग-अलग अभियानों में 16 आतंकी मारे गए। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस - आईएसपीआर (Inter-Services Public Relations - ISPR) ने भी बयान जारी करते हुए इसकी पुष्टि की। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में सेना की एक चेकपोस्ट पर हमला करने की कोशिश के बाद 9 आतंकी मारे गए। सेना और आतंकियों में गोलीबारी हुई, जिसके दौरान एक सैनिक घायल भी हुआ, लेकिन सेना को 9 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी मिली।

स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार बलूचिस्तान पुलिस ने क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित अघबर्ग में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने की कोशिश करने वाले 5 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया।

वहीँ तुर्बत में खुफिया जानकारी के आधार पर सेना ने एक सैन्य अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों ने भी जवाबी गोलीबारी की, लेकिन सेना के आगे उनकी एक न चली।

हथियार, गोला-बारूद किए बरामद

मस्तुंग जिले में सेना की एक चेकपोस्ट पर हमला करने की आतंकियों की कोशिश को नाकाम करने और उन्हें मार गिराने के बाद सेना ने उनके पास से हथियार, गोला-बारूद और मोटरसाइकिलें बरामद की। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद मिले।

आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई

पाकिस्तान में आतंकवाद की वजह से हालात काफी बिगड़ चुके हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ पहले से ही जनता में विरोध है, जो सेना के अत्याचार से परेशान हैं और सरकार भी इस बारे में कोई कदम नहीं उठाती। कई बलूच नेता और अलगाववादी संगठन पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। इन सबके बीच बलूचिस्तान में कुछ आतंकी संगठन भी सक्रिय हैं, जो अक्सर ही सुरक्षाबलों पर हमले करते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार और सेना ने साफ कर दिया है कि देश से आतंकवाद और आतंकियों को खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी और इसमें बलूचिस्तान भी शामिल है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

23 Sept 2026 07:48 pm

Published on:

23 Sept 2026 07:34 pm

Hindi News / World / पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने बलूचिस्तान में किया 16 आतंकियों का एनकाउंटर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मसूद पेज़ेशकियान ने दिया डोनाल्ड ट्रंप को जवाब – ‘ईरानी लोग रहे हैं आतंकवाद के शिकार’

Masoud Pezeshkian
विदेश

British Air Force Plane Crash: ब्रिटेन में ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ ब्रिटिश एयर फोर्स का प्लेन, दो पायलटों ने इजेक्ट कर बचाई जान

Air Force Plane
विदेश

Russia-Ukraine War: यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड में घुसा रूसी सैन्य हेलिकॉप्टर, यूरोपियन देशों में बढ़ी बेचैनी

Russia Army Helicopter
विदेश

सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने कसा डोनाल्ड ट्रंप पर तंज, कहा – ‘गोलान हाइट्स के बजाय न्यू जर्सी कर देना चाहिए इज़रायल के हवाले’

Ahmed al-Sharaa
विदेश

US-Iran War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज पर हमले में दो लोगों की मौत, UKMTO ने दी जानकारी

oil tanker attack
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.