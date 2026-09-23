पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने बलूचिस्तान में किया 16 आतंकियों का एनकाउंटर

पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने आज जानकारी दी कि बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षाबलों के अलग-अलग अभियानों में 16 आतंकी मारे गए। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस - आईएसपीआर (Inter-Services Public Relations - ISPR) ने भी बयान जारी करते हुए इसकी पुष्टि की। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में सेना की एक चेकपोस्ट पर हमला करने की कोशिश के बाद 9 आतंकी मारे गए। सेना और आतंकियों में गोलीबारी हुई, जिसके दौरान एक सैनिक घायल भी हुआ, लेकिन सेना को 9 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी मिली।



स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार बलूचिस्तान पुलिस ने क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित अघबर्ग में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने की कोशिश करने वाले 5 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया।



वहीँ तुर्बत में खुफिया जानकारी के आधार पर सेना ने एक सैन्य अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों ने भी जवाबी गोलीबारी की, लेकिन सेना के आगे उनकी एक न चली।