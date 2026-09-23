Russia-Ukraine War: यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड में घुसा रूसी सैन्य हेलिकॉप्टर, यूरोपियन देशों में बढ़ी बेचैनी

पोलैंड पहले से ही रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर हाई अलर्ट पर है। कोई भी घुसपैठ, चाहे छोटी हो, यूरोपियन देश के लिए गंभीर मानी जाती है। सेना का कहना है कि ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। इससे साफ है कि रूस पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया को परख रहा है।