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Russia-Ukraine War: यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड में घुसा रूसी सैन्य हेलिकॉप्टर, यूरोपियन देशों में बढ़ी बेचैनी

russian military helicopter poland airspace: यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सैन्य हेलिकॉप्टर ने पोलैंड के हवाई क्षेत्र में 42 सेकंड की घुसपैठ की। कलिनिनग्राद से हुई इस घुसपैठ ने यूरोपीय देशों में तनाव बढ़ा दिया है।
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भारत

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Mukul Kumar

Sep 23, 2026

Russia Army Helicopter

यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सैन्य हेलिकॉप्टर। (फोटो- X/@iamStillAurora)

Russia Army Helicopter: पोलैंड ने बुधवार को एक चौंकाने वाली खबर दी है। रूसी सैन्य हेलिकॉप्टर ने कुछ पल के लिए उनके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की। यह घटना कलिनिनग्राद से हुई, जो रूस का अलग एन्क्लेव है।

पोलिश आर्मी ऑपरेशनल कमांड ने बताया कि यह MI-8 हेलिकॉप्टर सिर्फ 42 सेकंड पोलिश हवा में रहा और अधिकतम 300 मीटर अंदर तक आया। घटना की प्रकृति देखकर लगता है कि रूस एक बार फिर पोलैंड की हवाई सुरक्षा की तैयारी जांच रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच बढ़ती सतर्कता

रूसी हेलिकॉप्टरों के घुसने के बाद पोलिश सेना ने तुरंत फाइटर जेट उड़ाए। जमीन पर भी सुरक्षा बल तैयार रहे। यह छोटा सा वाकया पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है।

पोलैंड पहले से ही रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर हाई अलर्ट पर है। कोई भी घुसपैठ, चाहे छोटी हो, यूरोपियन देश के लिए गंभीर मानी जाती है। सेना का कहना है कि ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। इससे साफ है कि रूस पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया को परख रहा है।

पोलैंड भी जवाब देने को तैयार

घटना के तुरंत बाद पोलिश वायुसेना सक्रिय हो गई। जेट विमान हवा में उड़े और पूरे इलाके की निगरानी तेज कर दी गई। सेना ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाब दिया। इससे साफ है कि पोलैंड की तैयारियां मजबूत हैं।

यूरोप में कई देश इस घटना को लेकर चिंतित हैं। नाटो सीमा के पास ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं तनाव बढ़ाती रहती हैं। पोलैंड पहले भी रूसी ड्रोन या विमानों की घुसपैठ की शिकायत कर चुका है। इस बार हेलिकॉप्टर की एंट्री ने फिर से सुरक्षा चिंताओं को सामने ला दिया है।

क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर

कलिनिनग्राद से पोलैंड की सीमा बहुत करीब है। इसलिए छोटी सी घुसपैठ भी आसानी से हो सकती है। लेकिन 42 सेकंड का समय और 300 मीटर की गहराई पर्याप्त है कि इसे गंभीरता से लिया जाए।

पोलिश सेना लगातार निगरानी बढ़ाए हुए है। आम नागरिकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन संदेश साफ है। रूस अपनी सैन्य क्षमता दिखा रहा है और पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया देख रहा है।

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Updated on:

23 Sept 2026 06:41 pm

Published on:

23 Sept 2026 06:24 pm

Hindi News / World / Russia-Ukraine War: यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड में घुसा रूसी सैन्य हेलिकॉप्टर, यूरोपियन देशों में बढ़ी बेचैनी

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