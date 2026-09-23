US-Iran War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज पर हमले में दो लोगों की मौत, UKMTO ने दी जानकारी

होर्मुज में जहाजों पर हो रहे हमले ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी के बाद हुए हैं। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने होर्मुज की खाड़ी को फिर से खोलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कूटनीति का रास्ता अपनाएं न कि स्ट्रेट के लिए सौदेबाजी करें। आगे उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिका-इजराइल युद्ध की वजह से दुनिया भर में भोजन और दवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे उन आम लोगों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है, जिनका इस जारी संघर्ष से कोई लेना-देना नहीं है।