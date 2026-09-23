British Air Force Plane Crash: ब्रिटेन में ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ ब्रिटिश एयर फोर्स का प्लेन, दो पायलटों ने इजेक्ट कर बचाई जान

शाही वायुसेना यानी रॉयल एयर फोर्स के प्रवक्ता ने बताया कि यह टी2 हॉक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था जो आरएएफ वैली बेस से उड़ा था। बेस वेल्स में ही स्थित है और यहां युवा पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है। प्रवक्ता ने साफ कहा कि जांच चल रही है और इस वक्त और कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी।