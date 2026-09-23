British Air Force Plane Crash: ब्रिटेन में ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ ब्रिटिश एयर फोर्स का प्लेन, दो पायलटों ने इजेक्ट कर बचाई जान

ब्रिटिश वायुसेना का प्लेन। (फोटो- gov.uk)
RAF Hawk T2 crash Wales: वेल्स में ब्रिटिश वायुसेना का ट्रेनिंग प्लेन जमीन से टकराकर क्रैश हो गया है। इसमें सवार दोनों पायलटों ने समय रहते इजेक्ट कर अपनी जान बचाई, लेकिन छोटे-मोटे घाव लग गए हैं।
उत्तर वेल्स पुलिस के अनुसार, यह घटना एंगलसी इलाके के पास हुई। दोनों पायलटों को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि चोटें गंभीर नहीं हैं। फिलहाल आसपास किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान की कोई खबर नहीं आई है।
शाही वायुसेना यानी रॉयल एयर फोर्स के प्रवक्ता ने बताया कि यह टी2 हॉक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था जो आरएएफ वैली बेस से उड़ा था। बेस वेल्स में ही स्थित है और यहां युवा पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है। प्रवक्ता ने साफ कहा कि जांच चल रही है और इस वक्त और कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी।
दरअसल, आधुनिक लड़ाकू और ट्रेनिंग विमानों में इजेक्ट सीट लगाई जाती है। खतरे के समय पायलट एक लीवर खींचते हैं और सीट धमाके के साथ बाहर निकल जाती है। पैराशूट खुलने के बाद वे सुरक्षित जमीन पर पहुंच जाते हैं। इस बार भी यही सिस्टम काम आया। दोनों पायलट सुरक्षित उतरे।
रॉयटर्स ने स्थानीय लोगों के हवाले से बताया कि आसमान में तेज आवाज सुनाई दी और फिर धुआं दिखने लगा। पुलिस और फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंच गए। पूरा इलाका सुरक्षित कर लिया गया ताकि कोई अनावश्यक नुकसान न हो।
हर सैन्य विमान दुर्घटना के बाद विस्तृत जांच होती है। इसमें ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को खोला जाता है। पायलटों के बयान लिए जाते हैं। मौसम की स्थिति, तकनीकी खराबी या मानवीय गलती की संभावनाओं पर गौर किया जाता है।
रॉयल एयर फोर्स ने वादा किया है कि जांच रिपोर्ट आने पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन में कई छोटे-मोटे हादसे हो चुके हैं जिनमें ज्यादातर मामलों में इजेक्ट सिस्टम ने जानें बचाईं।
इस बीच, स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। दोनों पायलटों के परिवारों को घटना की सूचना दे दी गई है।
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